Etli bamya tarifi: Masterchef etli bamya nasıl yapılır, gerekli malzemeleri nelerdir?

Masterchef yeni bölümleriyle ekrana gelmeye hız kesmeden devam ediyor. Atatürk'ün sevdiği yemekler arasında yer alan hafif menülerde tercih edilen etli bamya tarifi ve malzemeleriyle merak edilmeye başlandı. Hemen hemen herkesin severek yediği, yapılışı ve malzemeleri ile kolay olan etli bamya nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? MasterChef etli bamya tarifi!
Türk mutfağının lezzetleri arasında yer alan etli bamya tarifi ve malzemeleri şu şekilde;
500 gram bamya
250 gram az yağlı kuşbaşı kuzu eti
1 adet limonun suyu
2 çorba kaşığı zeytinyağı
1 adet orta boy soğan
Dört buçuk su bardağı sıcak su
3 adet domates
Tuz
Bamyayı yıkayıp kurulayın. Daha sonra başlarını koni şeklinde keserek temizleyin. Bir kaba alıp üzerine yarım limonun suyunu gezdirin. Biraz tuz serpin ve kabını sallayarak karıştırın. Zeytinyağını bir tencereye alıp yemeklik doğranmış soğanı rengi dönene kadar kavurun. Üzerine eti ilave edip, suyunu salıp çekene kadar pişirin. Daha sonra yarım su bardağı sıcak su ilave edin. Rendelenmiş domatesleri ekleyip 5 dakika daha pişirin ve kalan suyu tencereye ilave edin. Etler iyice yumuşayınca bamya ve kalan limon suyunu katın. Tuzunu ayarlayın. Bamya yumuşayana kadar pişirip ocaktan alın.