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tarifi: Masterchef nasıl yapılır, gerekli malzemeleri nelerdir?

Televizyon ekranlarının sevilen yarışması Masterchef’te yarışmacılardan yapılması istendi. Bu yemeği yapmak ve sevdikleriyle paylaşmak isteyenler nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? sorusuyla araştırmalarını sürdürüyor. Peki, , gerekli malzemeler nelerdir? İşte

Giriş Tarihi: 10.11.2020 23:18 ABONE OL
Etli bamya tarifi: Masterchef etli bamya nasıl yapılır, gerekli malzemeleri nelerdir?

Masterchef yeni bölümleriyle ekrana gelmeye hız kesmeden devam ediyor. Atatürk'ün sevdiği yemekler arasında yer alan hafif menülerde tercih edilen tarifi ve malzemeleriyle merak edilmeye başlandı. Hemen hemen herkesin severek yediği, yapılışı ve malzemeleri ile kolay olan nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? MasterChef !

ETLİ BAMYA NASIL YAPILIR? ETLİ BAMYA TARİFİ

Türk mutfağının lezzetleri arasında yer alan etli bamya tarifi ve malzemeleri şu şekilde;

Etli bamya tarifi: Masterchef etli bamya nasıl yapılır, gerekli malzemeleri nelerdir?

ETLİ BAMYA TARİFİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

500 gram

250 gram az yağlı kuşbaşı kuzu eti

1 adet limonun suyu

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet orta boy soğan

Dört buçuk su bardağı sıcak su

3 adet domates

Tuz

Etli bamya tarifi: Masterchef etli bamya nasıl yapılır, gerekli malzemeleri nelerdir?

YAPILIŞI

Bamyayı yıkayıp kurulayın. Daha sonra başlarını koni şeklinde keserek temizleyin. Bir kaba alıp üzerine yarım limonun suyunu gezdirin. Biraz tuz serpin ve kabını sallayarak karıştırın. Zeytinyağını bir tencereye alıp yemeklik doğranmış soğanı rengi dönene kadar kavurun. Üzerine eti ilave edip, suyunu salıp çekene kadar pişirin. Daha sonra yarım su bardağı sıcak su ilave edin. Rendelenmiş domatesleri ekleyip 5 dakika daha pişirin ve kalan suyu tencereye ilave edin. Etler iyice yumuşayınca ve kalan limon suyunu katın. Tuzunu ayarlayın. Bamya yumuşayana kadar pişirip ocaktan alın.

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Etli bamya tarifi: Masterchef etli bamya nasıl yapılır, gerekli malzemeleri nelerdir?
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