Etli bamya tarifi: Masterchef etli bamya nasıl yapılır, gerekli malzemeleri nelerdir?

YAPILIŞI

Bamyayı yıkayıp kurulayın. Daha sonra başlarını koni şeklinde keserek temizleyin. Bir kaba alıp üzerine yarım limonun suyunu gezdirin. Biraz tuz serpin ve kabını sallayarak karıştırın. Zeytinyağını bir tencereye alıp yemeklik doğranmış soğanı rengi dönene kadar kavurun. Üzerine eti ilave edip, suyunu salıp çekene kadar pişirin. Daha sonra yarım su bardağı sıcak su ilave edin. Rendelenmiş domatesleri ekleyip 5 dakika daha pişirin ve kalan suyu tencereye ilave edin. Etler iyice yumuşayınca bamya ve kalan limon suyunu katın. Tuzunu ayarlayın. Bamya yumuşayana kadar pişirip ocaktan alın.