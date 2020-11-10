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depreminin mucize bebeği Ayda'dan mesaj var

'de meydana gelen depremin ardından yıkılan 'nın enkazından 91 saat sonra çıkarılan ve geçen 7 Kasım Cumartesi taburcu edilen 3 yaşındaki , sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde, "Ben çok iyiyim" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 10.11.2020 17:27 Son Güncelleme: 10.11.2020 17:29 ABONE OL

Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde annesiyle birlikte yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazı altında kalan Ayda Gezgin, 91 saat sonra canlı olarak çıkarılarak depremin simgelerinden biri oldu.

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YENİ GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra geçen 7 Kasım Cumartesi taburcu edilen küçük Ayda'nın sosyal medyada yeni görüntüleri yayınlandı. Babasının ve erkek kardeşinin de görüldüğü videoda Ayda'nın kameraya el sallayıp, "Ben çok iyiyim" demesi yer alıyor.

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İzmir depreminin mucize bebeği Ayda'dan mesaj var
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