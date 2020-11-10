Kovid-19 tanısında yerli ve milli dönem

KOVID-19'DA PCR testlerinden daha kaliteli sonuç alınması amacıyla TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) tarafından üretilen RNA tabanlı referans malzemeler sayesinde PCR testlerinin doğruluk oranı yükselecek. Ayrıca üretilen malzemeler PCR kitlerinin iç kalite kontrolünde de kullanılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, muadil enstitülerden karşılaştırma yapmak amacıyla bu referans malzemeleri istediklerini belirterek "Ancak sudan bahaneler öne sürdüler. Bu da tabii araştırmacılarımızı daha fazla motive etti. Ülkemiz laboratuvarları ve kit üreticilerinin kullanımı için bu referans malzemeleri kendimiz üretmek için proje başlattık. 3 ay gibi kısa bir sürede çalışmalarımızı tamamladık. Daha inovatif formda toz ve sıcaklığa dayanıklı yerli ve milli malzemelerimizi ürettik" açıklamasında bulundu.