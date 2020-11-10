Son dakika... Pfizer corona aşısı ne zaman Türkiye’ye geliyor? Corona aşısı ne zaman uygulanacak?

Alman BioNTech ve ABD'li Pfizer'ın işbirliğiyle geliştirilen corona virüs aşısı tüm dünyada yankı buldu. Ülkemizde ve dünyada aşı ve tedavi çalışmalarına hız kesmeden devam edilirken son olarak Pfizer'in aşısının corona virüsü yüzde 90 oranında önlediği ortaya çıktı. Ülkemizde tedbirler en üst seviyeye çıkarılırken yetkililer toplu taşıma ve kalabalık ortamlardan uzak durulması gerekildiğinin altını çiziliyor. Peki Pfizerin corona aşısı ne zaman Türkiye'ye geliyor? Corona aşısı ne zaman uygulanacak?
Dünya geneline yayılan corona virüs ile ilgili aşı çalışmalarında umutlandıran haber geldi. En son yapılan açıklamaya göre, Pfizer'in aşısının corona virüsü yüzde 90 oranında önlediği ortaya çıktı. Peki Pfizerin corona aşısı ne zaman Türkiye'ye geliyor? İşte corona aşısında son durum
Pfizer ve BioNTech ortaklığıyla yapılan aşının yılbaşından önce dağıtıma hazır olabileceği söyleniyor.
Pfizer, önerilen iki aylık güvenlik verilerini topladıktan sonra, Gıda ve İlaç İdaresi'nden bu ayın sonlarında iki doz aşı için acil durum izni istemeyi planlıyor. Şirket yöneticileri, yıl sonuna kadar 15 ila 20 milyon insanı aşılamaya yetecek miktarda üretmiş olacağını söyledi.
Pfizer'de kıdemli başkan yardımcısı ve aşı araştırma ve geliştirme başkanı Kathrin Jansen bir röportajda "Bu tarihi bir an. Bu yıkıcı bir durumdu, bir salgındı ve hiç kimsenin ulaşamadığı bir yola ve hedefe - bir yıl içinde bir aşı bulmak için girdik" dedi.
43 binden fazla gönüllünün katıldığı bir çalışmada, Pfizer ve BioNTech SE tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının enfeksiyonu yüzde 90'dan fazla önlediği açıklandı.
Türkiye'de dahil olmak üzere 6 ülkede 43 bin 500 kişi üzerinde test edilen aşının üreticilerinin bu ay sonunda acil kullanım onayı için başvuruda bulunmayı planladığı bildirildi. Aşı, üç hafta arayla iki doz halinde uygulanacak. Pfizer, yıl sonuna kadar 50 milyon doz aşıyı piyasaya sürebilmeyi planlıyor. Pfizer CEO'su Albert Bourla konuyla ilgili olarak, "Bugün bilim ve insanlık için harika bir gün. Koronavirüs aşımızın üçüncü faz sonuçları, aşının COVId-19'a karşı koruma sağladığını gösterdi."
Bağımsız bilim adamları, uzun vadeli güvenlik ve etkinlik verileri toplanmadan önce erken sonuçların fazla umutlandırmasına karşı uyarıda bulundu.
Dördü Amerika Birleşik Devletleri'nde olmak üzere on bir aşı, son safhadaki denemelerdedir.
Pfizer'in bu kadar başarılı sonuç elde etmesi, benzer teknolojiyi kullanan Moderna'nın aşısı için de iyiye işaret olabilir. Moderna, bu ayın sonlarında erken sonuçlar alabileceğini söyledi.