Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri ŞOK 11 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğunda dev fırsat indirimlerini kaçırmayın! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

11 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğunda dev fırsat indirimlerini kaçırmayın! Bu hafta kataloğunda neler var?

Haftanın aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde yayınlandı. Çarşamba günlerinin vazgeçilmez indirimli ürünleri arasında kışlık tekstil ürünleri ve mutfak araç gereçleri dikkat çekiyor. Evinizin ihtiyaçları doğrultusunda sizlere kampanya ürünlerini tanıtan markette bu hafta su ısıtıcısı 79.90 TL, saç kurutma makinesi 39.95 TL, çocuk atkı ve eldiven takımı 24.95 TL’den satışa sunuluyor. Dar gelirliden yüksek gelirliye her kesime hitap eden kataloğunda neler var? Bu hafta kataloğu indirimleri…

Giriş Tarihi: 10.11.2020 17:14 Son Güncelleme: 10.11.2020 17:15 ABONE OL
ŞOK 11 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Yeni haftanın aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Her hafta olduğu gibi bu hafta da müşterilerine kaliteli ve indirimli ürünler sunmaya devam eden mağaza raflarını yenileyecek. Müşterilerinin yüzünü güldüren kataloğun ilk sayfasında kışlık giysiler dikkat çekiyor. Dar gelirliden yüksek gelirliye her vatandaşın ihtiyacını karşılayan indirimli ürünler listesini haberimizde derledik. Peki kataloğunda neler var? Bu hafta kataloğu listesi

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA SÜRPRİZ İNDİRİM FIRSATLARI- 11 KASIM 2020

Şok indirimli ürünler alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Haberimizde, ŞOK 11 Kasım aktüel ürünler kataloğuna ulaşabilirsiniz.

ŞOK 11 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK 11 KASIM 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK 11 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK 11 KASIM 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK 11 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK 11 KASIM 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK 11 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK 11 KASIM 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK 11 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK 11 KASIM 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK 11 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK 11 KASIM 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ARKADAŞINA GÖNDER
ŞOK 11 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğunda dev fırsat indirimlerini kaçırmayın! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA