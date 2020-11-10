Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Donbas'taki duruma ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

MERKEL GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Merkel, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Zelenskiy'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

DONBASS ELE ALINDI

Görüşmede, liderler Donbas'taki durumu ve geçen sene Paris'te gerçekleşen Normandiya Dörtlüsü Liderler Zirvesi kapsamında alınan kararların uygulanma sürecini görüştü.

Zelenskiy, Merkel'e şu ana kadarki en uzun ateşkesin gerçekleştiğini hatırlatarak, bazı provakasyonlara rağmen bölgede Ukraynalı askerlerin kayıplarının geçen sene bu döneme göre önemli oranda düştüğüne dikkati çekti.

Liderler yakın zamanda danışmanlar seviyesinde gerçekleşecek Normandiya Dörtlüsü toplantısının önemini vurguladı. Ayrıca görüşmede Kovid-19 salgınına ilişkin durum ele alındı.