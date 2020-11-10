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Uludere'de 1 mahalle, 1 apartman, 4 hane ve 1 daire karantinaya alındı

'ın 'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 Mahalle, 1 Bina, 4 Hane ve 1 dairede karantina uygulaması başlatıldı.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Giriş Tarihi: 10.11.2020 09:51 ABONE OL
Uludere'de 1 mahalle, 1 apartman, 4 hane ve 1 daire karantinaya alındı

Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde salgının kamu sağlığına olumsuz etkilerini düşürmek, salgının yaygınlaşmasını önlemek ve vatandaşları salgına karşı koruman amacıyla ilçe Sağlık Müdürlüğü'nün tespit ve tavsiyeleri doğrultusunda bir çok yerde karantina uygulaması başlatıldı.

Uludere ilçesi merkezi ve köylerinde bazı kişilerin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Karar doğrultusunda Uludere Merkez Kılaban Mahallesi'nde bulunan Şafak Apartmanı ve Jiyan Center'da 1 daire, Gülyazı köyü Şahbaz Mahallesinin tamamı, İnceler Köyü'nde 1 hane, Şenoba Beldesi Gazi Mahallesi'nde 2 hane olmak üzere 1 Mahalle, 1 apartman 4 hane ve 1 daire karantinaya alındı.

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Uludere'de 1 mahalle, 1 apartman, 4 hane ve 1 daire karantinaya alındı
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