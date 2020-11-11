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81 il ile birlikte 'da da ağaç dikimi gerçekleşti

Cumhurbaşkanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında 'da ağaç dikim şöleni yaşandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 11.11.2020 13:54 ABONE OL
81 il ile birlikte Şanlıurfa'da da ağaç dikimi gerçekleşti

Cumhurbaşkanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan 'Geleceğe Nefes' kampanyası doğrultusunda Şanlıurfa'da da yüzlerce ağaç toprakla buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirdiği 'Geleceğe Nefes' kampanyası Şanlıurfa'da bulunan Harran Üniversitesi Osmanbey kampüsünü yeşillendirdi.

Harran Üniversitesi Osmanbey kampüsünde düzenlenen fidan dikim etkinliğine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Şanlıurfa Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Harran Üniversitesi Rektörü Sabri Çelik, Basın Yayın ve Enformasyon Şanlıurfa İl Müdürü Erdoğan Güvel, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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81 il ile birlikte Şanlıurfa'da da ağaç dikimi gerçekleşti
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