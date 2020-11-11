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İl Başkanı koronaya yenildi

(DP) İl Başkanı Ali Epik’in  koronavirüsten (kovid-19) hayatını kaybetmesi dolaysıyla DP Genel Başkanı Gültekin Uysal başsağlığı mesajı yayımladı.

İHSAN TUNÇOĞLU
Giriş Tarihi: 11.11.2020 22:39 ABONE OL
Demokrat Parti İl Başkanı koronaya yenildi

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal şu görüşlere yer verdi: "Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 8 gündür Kovid-19 tedavisi gören il Başkanımız Ali Epik'in vefatından dolayı derin bir üzüntü içindeyiz. 18 Ekim 2020 günü benim de katıldığım Olağan Genel Kurul'da DP Kütahya İl Başkanlığı görevine seçilmişti. Daha bir ay dolmadan dava arkadaşımızı kaybetmiş olmaktan dolayı teessürlerimi ifade ederek, kederli ailesi başta olmak üzere tüm camiamıza baş sağılığı ve sabırlar diliyorum. Merhuma Allahtan rahmet niyaz ediyorum. Mekanı Cennet olsun "

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Demokrat Parti İl Başkanı koronaya yenildi
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