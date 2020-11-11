Irak otobüsü Şanlıurfa’da devrildi: 32 yaralı

Şanlıurfa'nın Mardin yolu Dağyanı mevkiinde Irak plakalı bir otobüs şarampole uçtu. Kaza sonucu yaralanan 32 kişi bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Şanlıurfa-Viranşehir karayolunun 60. kilometresinde gece saat 4 sularında meydana gelen kazada Irak'ın Süleymaniye kentinden Samsun'a yolcu götüren Irak plakalı yolcu otobüsü, şarampole yuvarlandı.

32 YOLCU YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, sağlık, jandarma, polis UMKE ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 32 kişi yaralandı.

Otobüste sıkışan yolcuları çıkarmak için UMKE ve jandarma ekipleri büyük çaba sarf etti. UMKE ve jandarma ekipleri, Arapça konuşarak yaralıları kent merkezindeki hastanelere sevk edilmesini sağladı. Yaralılar, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken, kurtarma çalışmaları nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Yaralıların kurtarılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgi soruşturma başlatıldı.