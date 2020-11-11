İstanbul'un Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt ve Başakşehir ilçelerinde, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından birçok adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 46 kişi gözaltına alınırken, birçok uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

İstanbul’da narkotik operasyonu 46 gözaltı | Video

YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul'un Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt ve Başakşehir ilçelerinde bulunan birçok adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda; 2 kilo 568 gram metamfetamin, 5 kilo 653 gram esrar, 207 gram eroin, 381 gram sentetik kannabionid, 10 gram kokain, 378 kök hint keneviri, 1.250 adet captagon hap, 117 adet extacy hap, 2 adet hassat terazi, 3 adet kurusıkı tabanca, 3 adet pompalı tüfek, 4 adet ruhsatsız tabanca ve 224 adet fişek ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan 46 kişinin, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.