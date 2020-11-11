Karantinayı ihlal eden 35 kişiye ceza

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs testleri pozitif çıkan kişilerle temaslı oldukları içi evlerinde karantinaya tabi tutulan 35 kişi, filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmada evlerinde bulunmayınca haklarında karantina hükümlerine aykırı davranmaktan 3 bin 150'şer lira idari yaptırım uygulandığı bildirildi.

Polis zoruyla evlerine gönderilen şahıslar hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 195. Maddesine istinaden "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmaktan" suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.

Türk Ceza Kanunu'nun 195. Maddesinin 1. Fıkrasında "Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" deniliyor.