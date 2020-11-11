Kocaeli’de 301 kişi yurtlarda karantinada

Koronavirüz salgını ile mücadele kapsamında, Kocaeli Valiliği ve Kaymakamlıklarca oluşturulan ekipler ve güvenlik kuvvetleri ile 2-9 Kasım 2020 tarihleri arasında Kocaeli genelinde gerçekleştirilen faaliyet ve denetimlere ait rakamlar Kocaeli Valiliği tarafından yazılı bir açıklama ile kamuoyuna duyuruldu. Yapılan açıklamada son bir haftada Vefa Sosyal Destek Gruplarınca toplam 2 bin 13 kişinin talebinin karşılandığı, zorunlu karantina yasağı ile ilgili yapılan denetimlerde, 193 bin 982 şahıs sorgulandığı ve 438 aranan şahısın yakalandığı belirtildi.

369 İŞ YERİNE İŞLEM YAPILDI

Yine oluşturulan ekipler tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan toplam 12 bin 177 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verildiği öğrenildi. Açıklamada, COVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında oluşturulan ekiplerce, toplam 16 bin 861 iş yerinin, 20.320 kez denetlendiği, 481 adet iş yerine kurallara uymaması nedeniyle idari işlem yapıldığı öğrenildi.

231 KİŞİ YURTLARDA KALIYOR

Öte yandan güvenlik birimlerince yapılan denetimlerde 193 bin 982 şahıs sorgulandığı, 438 aranan şahıs yakalandığı öğrenildi. Denetlenen 17 bin 997 iş yerinden 44 iş yerine idari işlem uygulanırken, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 100 kişiye ve maske takma kuralını ihlal eden bin 228 kişiye idari işlem yapıldığı ifade edildi. Ayrıca izolasyon kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile 76 kişi zorunlu olarak, 225 kişi de diğer (geçici ikamet vb.) nedenlerden dolayı olmak üzere 301 kişinin yurtlarda izolasyona tabi tutulduğu öğrenildi.