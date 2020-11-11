Küs olduğu eşine dehşeti yaşattı! Bıçağı boğazına dayayıp 10 bin lirasını gasp etti

İstanbul Eyüpsultan'da skandal bir olay yaşandı. Kavgalı olduğu eşinin bulunduğu eve girerek olay çıkaran koca, evde bulunan 10 bin lirayı ve telefonu kadının boğazına dayadığı bıçak zoruyla gasp etti. Şüpheli koca hakkında iddianame düzenlendi.

ARALARINDA SORUN VARDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Abdurrahman A. ile Canan A.'nın evli oldukları kaydedildi. Uzun zamandan bu yana aralarında soğukluk olduğu kaydedilen iddianamede, ikilinin anlaşamadığı belirtildi.

BOĞAZINA BIÇAK DAYAYIP ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ

Geçtiğimiz aylarda sabaha doğru Canan A.'nın bir bağırma sesi ile uyandığı, şüpheli Abdurrahman A.'nın müşteki kadının yaşadığı eve yedek anahtarla girdiği kaydedildi. Müştekiden para isteyen şüphelinin tehditler savurduğu belirtildi. Parayı vermemesi halinde kafasını keseceğini söyleyerek tehdit ettiği kaydedildi. Daha sonra elde edilemeyen ekmek bıçağını genç kadının boğazına dayayarak para istediği, Canan A.'nın da korkarak evde tuttuğu 10 bin liranın yerini söylediği anlatıldı.

Bunun üzerine parayı ve Canan A.'nın telefonunu alan Abdurrahman A.'nın evden kaçtığı belirtildi. Olay ardından genç kadının karakola başvurduğu da iddianamede yer aldı.

Savcılık, şüphelinin 'Silahla Yağma' ve 'Tehdit' suçlarından cezalandırılmasını istedi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.