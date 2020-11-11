Son dakika haberi: Corona virüse yakalanan Şener Şen hastaneye kaldırıldı! Şener Şen kaç yaşında sağlık durumu nasıl?

1975 senesinde Hababam Sınıfı sinema filminde Badi Ekrem rolü ile kariyerinin dönüm noktasını yaşayan Şener Şen Kemal Sunal ile birlikte iyi birer ikili oluşturmuş ve Tosun Paşa, Davaro, Çöpçüler Kralı, Şabanoğlu Şaban, Süt Kardeşler ve Kibar Feyzo, Eşkiya gibi filmler ile halkın gönlünde taht kurmayı başarmıştır.

Şener Şen yardımcı rolleri oynaya oynaya 1984 senesine kadar gelir. O zamanlar Anadolu piyasasına hâkim olan işletmecilerin, "Şener Şen çok tutuyor, bir filmde başrol oynatalım" isteği, Arzu Film'e, Ertem Eğilmez'e kadar gelir. Fakat bu istekte tehlikeli bir yan vardır. Şener Şen o güne kadar Kemal Sunal ve İlyas Salman'la yaptığı kırsal kesimdeki uyanık, üçkâğıtçı, sahtekâr, dolandırıcı köylü tiplemelerinde oynamıştır. Ancak Şener Şen bu defa halkın istediğini yapmaz. "Onların istediği filmi yapmam, başrol oynayacaksam kendi istediğim filmi yaparım" diyerek isyan bayrağını çeker ve Başar Sabuncu'nun Namuslu filminde ilk başrolüne çıkar.