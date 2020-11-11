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Son dakika haberi: virüse yakalanan hastaneye kaldırıldı! Şener Şen kaç yaşında sağlık durumu nasıl?

Sabah saatlerinde gelen son dakika bilgisine göre Hababam Sınıfı, Eşkıya gibi filmlerle hafızalara kazınan hastaneye kaldırıldı. Türkiye'nin yetiştirdiği en başarılı oyuncular arasında yer alan usta isim Şener Şen, virüs nedeniyle zor günler geçiriyor. Tüm dünyayı esir alan corona virüse yakalanan Şener Şen, dün gece hastaneye kaldırıldı. Türk sinemasının yaşayan efsanesi Şener Şen'in sağlık durumu hakkında son dakika bilgileri de geliyor. Muhsin Bey, İkinci Bahar, Amerikalı, Hababam Sınıfı, Eşkıya gibi kült yapımlarla akıllara gelen Şener Şen kaç yaşında?

Giriş Tarihi: 11.11.2020 11:03 Son Güncelleme: 11.11.2020 11:05 ABONE OL
Son dakika haberi: Corona virüse yakalanan Şener Şen hastaneye kaldırıldı! Şener Şen kaç yaşında sağlık durumu nasıl?

Son günlerde artışa geçen virüs vaka sayısından sonra önlemler giderek artıyor. Son dakika kararına göre İstanbul ve Ankara'da 10:00 ile 16:00 saatleri haricinde 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklandı. Sanat dünyasından gelen habere göre de ünlü oyuncu , covid-19'a yakalandı. Yaşından dolayı hastaneye kaldırılan Şener Şen'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Şener Şen kaç yaşındaydı? İşte son dakika gelişmesinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: ŞENER ŞEN CORONA VİRÜS NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILDI!

Türk sinemasının usta ismi Şener Şen, korona virüs nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Son dakika haberi: Corona virüse yakalanan Şener Şen hastaneye kaldırıldı! Şener Şen kaç yaşında sağlık durumu nasıl?

Türk sinemasının sevilen ismi 'in Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Usta sanatçı, korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. 78 yaşındaki Şen'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ŞENER ŞEN KAÇ YAŞINDA? HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Şener Şen, 26 Aralık 1941 tarihinde, Adana'da dünyaya geldi. Komedi ve dram tarzındaki pek çok sinema filminde rol alan 78 yaşındaki Şener Şen'in koronavirüs testinin pozitif çıkması durumunda hastaneye kaldırıldığı biliniyor.

Şener Şen, 26 Aralık 1941 tarihinde, Adana'da dünyaya geldi. Komedi ve dram tarzındaki pek çok sinema filminde rol alan Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Ali Şen'in oğlu olarak dünyaya gelen Şener Şen, babası gibi oyuncu olma isteğiyle tiyatroya başladı.

Son dakika haberi: Corona virüse yakalanan Şener Şen hastaneye kaldırıldı! Şener Şen kaç yaşında sağlık durumu nasıl?

1975 senesinde Hababam Sınıfı sinema filminde Badi Ekrem rolü ile kariyerinin dönüm noktasını yaşayan Kemal Sunal ile birlikte iyi birer ikili oluşturmuş ve Tosun Paşa, Davaro, Çöpçüler Kralı, Şabanoğlu Şaban, Süt Kardeşler ve Kibar Feyzo, Eşkiya gibi filmler ile halkın gönlünde taht kurmayı başarmıştır.

Şener Şen yardımcı rolleri oynaya oynaya 1984 senesine kadar gelir. O zamanlar Anadolu piyasasına hâkim olan işletmecilerin, "Şener Şen çok tutuyor, bir filmde başrol oynatalım" isteği, Arzu Film'e, Ertem Eğilmez'e kadar gelir. Fakat bu istekte tehlikeli bir yan vardır. Şener Şen o güne kadar Kemal Sunal ve İlyas Salman'la yaptığı kırsal kesimdeki uyanık, üçkâğıtçı, sahtekâr, dolandırıcı köylü tiplemelerinde oynamıştır. Ancak Şener Şen bu defa halkın istediğini yapmaz. "Onların istediği filmi yapmam, başrol oynayacaksam kendi istediğim filmi yaparım" diyerek isyan bayrağını çeker ve Başar Sabuncu'nun Namuslu filminde ilk başrolüne çıkar.

Son dakika haberi: Corona virüse yakalanan Şener Şen hastaneye kaldırıldı! Şener Şen kaç yaşında sağlık durumu nasıl?

Filmde canlandırdığı Ali Rıza Bey karakteri işine son derece bağlı bir mutemettir. Bu nedenle çevresindekilerce hor görülür. Zimmetine para geçirdiği söylentileri ortalığa yayılınca itibar görür ve el üstünde tutulmaya başlar. Ertem Eğilmez'in bu film için ona "Eğer bu film tutmazsa senin hayatın başlarken biter. Bir daha bir fırsat yakalayamazsın. Ama öbürünü seçersen yılda beş, altı film yaparsın, para da kazanırsın" demesine rağmen, Namuslu o yılın en iyi iş yapan filmleri arasına girdi ve 'in sinema kariyerindeki ikinci perde açıldı.

Türk sinema seyircisinin sinema önlerinde uzun kuyruklar oluşturduğu taşlamalarla dolu "Amerikalı" ve "Arabesk" filmlerini çevirir . 1996'de ise Türk sinemasında bir devrim yaratan "Eşkıya" filminde Uğur Yücel ile birlikte oynar. Yavuz Turgul'un senaryosunu yazdığı ve yönettiği bu film Türk sinema sektöründe bir rekor kırmış ve 2.5 milyon seyirciyi sinemalara çekmiştir.

YER ALDIĞI FİLMLER

Banker bilo 1980 (banker yakup)

Gırgıriyede şenlik var 1981

Davaro 1981 (sülo)

Adile teyze 1982

Çiçek abbas 1982

Dolap beygiri 1982 (yakup)

Son dakika haberi: Corona virüse yakalanan Şener Şen hastaneye kaldırıldı! Şener Şen kaç yaşında sağlık durumu nasıl?

Gırgıriyede cümbüş var 1983

Şekerpare 1983

Şalvar davası 1983

Gırgıriyede büyük seçim 1984

Namuslu 1985 (ali rıza)

Züğürt ağa 1985

Aşık oldum 1985

Çıplak vatandaş 1985 (ibrahim)

Milyarder 1986 (mesut)

Değirmen 1986

Son dakika haberi: Corona virüse yakalanan Şener Şen hastaneye kaldırıldı! Şener Şen kaç yaşında sağlık durumu nasıl?

Muhsin bey 1987 (muhsin bey)

Selamsız bandosu 1987

Zengin mutfağı 1988 (lütfü usta)

Arabesk 1988 (şener)

Aşk filmlerinin unutulmaz yönetmeni 1990

Gölge oyunu 1992 (abidin)

Amerikalı 1993 (şerefli türk)

Eşkıya (Film) 1996 (baran)
Av Mevsimi

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Son dakika haberi: Corona virüse yakalanan Şener Şen hastaneye kaldırıldı! Şener Şen kaç yaşında sağlık durumu nasıl?
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