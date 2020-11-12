A101 saat kaçta açılıyor? 12 Kasım Perşembe A101 çalışma saatleri, açılış-kapanış saati

A101 marketler zinciri bugün aktüel ürünleri ile tüketicileri kendi bünyesine çekecek. Marketin aktüel ürünleri her hafta tüketiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Hal böyle olunca sabah saatlerinden itibaren ise A101 market açılış kapanış saati araştırmaların odak noktası oluyor. Peki, a101 saat kaçta açılıyor? İşte a101 çalışma saatleri…

A101 SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR? A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 marketleri sabah 09:00 itibariyle hizmet vermeye başlamaktadır. Öğle arası vermeyen A101 akşam saat 21:00'a kadar açıktır. Hafta sonları yani cumartesi ve pazar günleri de aynı saatlerde hizmet vermektedir.

A101 MARKET HAKKINDA

A101, ilk marketini 28 Nisan 2008 tarihinde açmıştır. A101 2019'u 9.000 market ile kapatmıştırç Türkiye'nin 81 ilinde ve her ilçesinde faaliyet göstermektedir. Türkiye'de 47 depodan 81 il ve her ilçede 9.000 markete 1200'den fazla ürün tedarik edilmektedir.