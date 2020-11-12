Müminler her hafta olduğu gibi bu Cuma günüde namazlarını kılmak için camileri dolduracak. İbadetlerini yerine getirecek olan Müslümanlar doğru ve eksiksiz bir şekilde Cuma namazı kılmak için Diyanet bilgilerini göz önünde bulunduracak. Cuma namazı, kılınışı ile bu hafta ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanların araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Peki Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar ile sureler!

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazının kılınışı, ibadetlerini yerine getirmek isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Diyanet ile Cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar ile sureler şu şekilde;