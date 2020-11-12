İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimleri devam ediyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerine devam eden polis ekipleri, Beyoğlu, Fatih ve Maltepe'de bulunan kontrol noktalarında toplu taşımaya yönelik koronavirüs denetimi yaptı.

Denetimlerde trafik polisleri tarafından durdurulan otobüslerde maske ve mesafe konusunda uyarı yapıldı. Sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi

Kasımpaşa Turabibaba Caddesi ve Fatih Vatan Caddesi'nde toplu taşıma araçları durdurularak maske ve mesafe kuralları hatırlatıldı. Maltepe Zümrütevler'de durdurulan araçlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı, maske takıp takmadıkları kontrol edildi.