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'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimleri devam ediyor

'da koronavirüs denetimleri artmaya devam ediyor. Özellikle kalabalık olan toplu taşımalarda denetimler sıkı bir şekilde yapılıyor. İstanbul'da gerçekleştirilen koronavirüs denetimleri kapsamında Beyoğlu, Fatih ve Maltepe'de toplu taşımaya yönelik koronavirüs denetimi gerçekleştirildi. Denetim yapan polis ekipleri, özellikle toplu taşıma araçlarını tek tek durdurup maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

DHA
Giriş Tarihi: 12.11.2020 09:15 ABONE OL
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimleri devam ediyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerine devam eden polis ekipleri, Beyoğlu, Fatih ve Maltepe'de bulunan kontrol noktalarında toplu taşımaya yönelik koronavirüs denetimi yaptı.

Denetimlerde trafik polisleri tarafından durdurulan otobüslerde maske ve mesafe konusunda uyarı yapıldı. Sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi

Kasımpaşa Turabibaba Caddesi ve Fatih Vatan Caddesi'nde toplu taşıma araçları durdurularak maske ve mesafe kuralları hatırlatıldı. Maltepe Zümrütevler'de durdurulan araçlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı, maske takıp takmadıkları kontrol edildi.

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İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimleri devam ediyor
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