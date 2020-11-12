Kuş cennetinde midye avı!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde göçmen kuşların sıklıkla konakladığı yer olan bölgede denetimler gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucu 'Kuş Cenneti' diye bilinen bölgede kaçak midye avcılığı yapan kişilere ceza verildi. Yakalanan şahıslara, Tarım İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Su Ürünleri Kanununa kabahatten ceza kesildi. Bölgede yapılan aramalarda çok sayıda midye toplamada kullanılan araç ve balık yemi ele geçirildi. Ekipler, doğal yaşamı tehdit eden hiçbir avcılık türüne izin vermeyeceklerini ve gereken yasal işlemleri yapacakları konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

GÖZ AÇTIRILMIYOR

Kuş Cenneti olarak bilinen ve her türlü avlanmanın yasak olduğu sulak alanda, ekipler sık sık denetimler gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz ay yapılan denetimlerde de midye avcıları tespit edilmiş, ekipleri gören kaçak avcılar denize açılarak kaçmaya çalışmıştı. Ancak ekipler tarafından yakalanan şahıslara Su Ürünleri Kanununa kabahatten ceza kesilmişti.