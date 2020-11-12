Mısırlı yolcunun üzerinden 100 adet telefon çıktı

İstanbul Havalimanı'nda, Kuveyt'ten gelen Mısırlı bir yolcunun yürüyüş şeklinden şüphelenen risk analiz ekipleri, söz konusu kişiyi takibe aldı. Vücudunda şişikler tespit edilmesi üzerine kimlik kontrolü yapılan kişi yolcu kabinine götürüldü. Üzeri aranan Mısırlı yolcunun özel dikim yelek giyerek akıllı telefon kaçırdığı tespit edildi. Üzerinden 100 adet telefon çıktığı belirtilen şüphelinin, emniyetteki sorgusunun devam ettiği ifade edildi.



ÖZEL DİKİM YELEKLE TELEFON KAÇIRIRKEN YAKALANDI



İstanbul Havalimanı'nda, yürüyüş şeklinden şüphelenilen Mısırlı yolcunun üzerini arayan polis ekipleri, akıl almaz bir manzarayla karşılaştı. Yolcunun özel dikim bir yelekle telefon kaçırmaya çalıştığı belirtildi. Bacaklarına sarılı halde 30, özel dikim yeleğinin içerisinde 70 adet akıllı telefon bulunan Mısırlı yolcu sinir krizleri geçirdi.





PİYASA DEĞERİ 600 BİN LİRA



Havalimanında gözaltına alınan yolcunun; bacaklarına sarılı halde 30 ve özel dikim yeleğinde 70 adet akıllı telefon bulundu. Mısırlı şüphelinin üzerinden çıkan telefonların toplam değerinin yaklaşık 600 bin lira olduğu belirtildi. İstanbul Havalimanı'nda yakalanan şüphelinin emniyetteki sorgusunun devam ettiği belirtildi.