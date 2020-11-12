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Mısırlı yolcunun üzerinden 100 adet telefon çıktı

Kuveyt’ten Havalimanı’na gelen Mısırlı bir kişinin üzerinden 100 adet çıktı. Havalimanında bulunan risk analiz polisleri tarafından durdurulan kişinin üzerinden bacaklarına ve yeleğine gizlenmiş şekilde 100 adet cep telefonu ele geçirildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 12.11.2020 14:10 Son Güncelleme: 12.11.2020 14:42 ABONE OL
Mısırlı yolcunun üzerinden 100 adet telefon çıktı

İstanbul Havalimanı'nda, Kuveyt'ten gelen Mısırlı bir yolcunun yürüyüş şeklinden şüphelenen risk analiz ekipleri, söz konusu kişiyi takibe aldı. Vücudunda şişikler tespit edilmesi üzerine kimlik kontrolü yapılan kişi yolcu kabinine götürüldü. Üzeri aranan Mısırlı yolcunun özel dikim yelek giyerek akıllı telefon kaçırdığı tespit edildi. Üzerinden 100 adet telefon çıktığı belirtilen şüphelinin, emniyetteki sorgusunun devam ettiği ifade edildi.

ÖZEL DİKİM YELEKLE TELEFON KAÇIRIRKEN YAKALANDI

İstanbul Havalimanı'nda, yürüyüş şeklinden şüphelenilen Mısırlı yolcunun üzerini arayan polis ekipleri, akıl almaz bir manzarayla karşılaştı. Yolcunun özel dikim bir yelekle telefon kaçırmaya çalıştığı belirtildi. Bacaklarına sarılı halde 30, özel dikim yeleğinin içerisinde 70 adet akıllı telefon bulunan Mısırlı yolcu sinir krizleri geçirdi.



PİYASA DEĞERİ 600 BİN LİRA

Havalimanında gözaltına alınan yolcunun; bacaklarına sarılı halde 30 ve özel dikim yeleğinde 70 adet akıllı telefon bulundu. Mısırlı şüphelinin üzerinden çıkan telefonların toplam değerinin yaklaşık 600 bin lira olduğu belirtildi. İstanbul Havalimanı'nda yakalanan şüphelinin emniyetteki sorgusunun devam ettiği belirtildi.

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Mısırlı yolcunun üzerinden 100 adet telefon çıktı
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