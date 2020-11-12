Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sahte parayla taksiye binen karı koca yakayı ele verdi

Sahte parayla taksiye binen karı koca yakayı ele verdi

’de ticari taksiye sahte paran veren karı koca polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı. Üzerlerinden çok sayıda çıkan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi

İHA
Giriş Tarihi: 12.11.2020 22:08 ABONE OL
Sahte parayla taksiye binen karı koca yakayı ele verdi
Edinilen bilgiye göre, biri kadın biri erkek olmak üzere iki kişi İstanbul'dan ticari taksiye binerek Kocaeli'nin Darıca ilçesine gitmek istedi. Fevzi Çakmak Mahallesi'nde inen şahıslar, taksi şoförüne 100 lira verip taksiden inerek uzaklaştı. Ticari taksi şoförü daha sonra şahısların verdiği parayı kontrol ettiğinde paranın sahte olduğunu fark etti. Bunun üzerine taksi şoförü karakola giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma başlattı. Şahısların indiği yerde çalışmalarını derinleştiren ekipler, taksiciye sahte parayı O.C. ve E.D.C. isimli karı-kocanın verdiğini tespit etti. Çiftin adresini belirleyen ekipler, şahısların bulunduğu adrese operasyon düzenledi.

ÜZERLERİNDEN ÇOK SAYIDA SAHTE PARA ÇIKTI

Operasyon kapsamında ekipler, şahısları bulundukları yerde yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahısların üst aramalarında 11 adet sahte 100 lira ele geçirildiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, adliyeye sevk edildi. Şahıslar, burada çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sahte parayla taksiye binen karı koca yakayı ele verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA