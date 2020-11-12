SON DAKİKA! Kadir Şeker 12 yıl 6 ay ceza almıştı! Günlerce konuşulan olayda yeni gelişme...

TAHRİK İNDİRİMİNİN EN ÜST SEVİYEDEN UYGULANMASI TALEP EDİLDİ

İddia makamı esas hakkındaki mütalaasında, Şeker'in "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Şeker'in alacağı cezada, haksız tahrik indiriminin de üst seviyeden uygulanması istendi. Ancak mahkeme Kadir Şeker'e verdiği cezada haksız tahrik indirimini en üst ya da en alt seviyeden kullanmadı. Mahkeme, haksız tahrikin sanıkta meydana getirdiği hiddet ve elemin derecesi de dikkate alınarak cezasından TCK'nın 29/1 maddesi gereğince indirim yaparak cezayı 15 yıla düşürmüştü.