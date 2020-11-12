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şikayet etti, karı-koca tutuklandı!

İstanbul’dan alarak, ’ne getirdiği bir çiftin kendisine verdiği paraların sahte olduğunu anlayan soluğu emniyette aldı. Taksicinin şikayeti üzerine yapılan çalışmalar sonucu evli oldukları öğrenilen çift Kocaeli’nde yakalandı. Çiftin üzerinden 11 adet sahte 100 TL çıktı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 12.11.2020 21:25 ABONE OL
Taksici şikayet etti, karı-koca tutuklandı!

Edinilen bilgi ve iddialara göre; İstanbul'dan taksiye binen bir çift, kendilerini Kocaeli Darıca İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesine getiren şoföre ödeme yaparak araçtan indi. Parayı alarak geriye dönmek üzere yola çıkan taksici, verilen paraları kontrol ettiğinde sahte olduğunu anladı.

Hemen Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. Taksicinin şikayeti üzerine başlatılan çalışmalar sonucu, taksiye sahte para ile ödeme yapan çift yakalandı. Şahısların yapılan üst aramasında üzerlerinden 11 adet daha sahte 100 TL çıktı. Evli oldukları öğrenilen O.C ile E.D.C isimli zanlılar sevk edildikleri adli merciiler tarafından tutuklanarak cezaevine kondu.

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Taksici şikayet etti, karı-koca tutuklandı!
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