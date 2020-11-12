Trabzon'da 'Covid-19 ile Mücadelenin Kahramanları' belgeseli yapıldı

Trabzon il sağlık müdürlüğü tarafından Covid-19 pandemisine dikkat çekmek amacıyla harekete geçerek farkındalık belgeseli hazırladı."Covid-19 Mücadelenin Kahramanları" isimli belgesel Vali İsmail Ustaoğlu ve Yomra Kaymakamı Eyüp Özdemir,Trabzon il sağlık müdürü Hakan Usta'nın katılımı ile 112 Komuta Merkezinde gösterime sunuldu.

"FAYDALI BİR ÇALIŞMA"

Gösterimin ardından Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta'ya emeklerinden ötürü teşekkürlerini ifade eden, Vali Ustaoğlu projenin Covid-19 Pandemisine farkındalık oluşturmak ve duyarlılığı artırmak amacı ile faydalı bir çalışma olduğunu dile getirdi.

"FARKINDALIK KLİBİ HAZIRLADIK"



Covid-19 pandemisinde vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaları hakkında farkındalık belgeseli hazırladıklarını ifade eden İl Sağlık Müdürü Hakan Usta," maske,mesafe ve hijyen kurallarına uyularak koronavirüs'le mücadele etmenin mümkün olduğunu ve Covid-19 ile mücadele de 112 komuta merkezinde görevli arkadaşlarımızın can'la başla görev yapmalarından dolayı farkındalık klibi hazırladık.112 komuta merkezimize gelen ihbarı görevli arkadaşlarımızın gelen ihbardaki adrese hemen ad ambulans yönlendirmesi ve evinden veya olay yerinden hasta alınarak ilk müdahale yapılıp, hastaneye yetişmesinde önemli rol alıyorlar. Halkımızın virüse karşı daha çok dikkatli ve duyarlı olması için sağlık çalışanlarının tüm vakalara yeterli hizmeti verebilmeleri için Covid vakaları da sistemi daha fazla yormaması gerekmekte, bunun da yolu maske mesafe ve temizlikten geçmektedir" dedi.