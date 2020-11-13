Beyoğlu’na Ukraynalı sokak sanatçısından üç boyutlu çizim

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Galata Üniversitesi ile iş birliği yaparak üniversitenin yanındaki Şimal Sokak'taki merdivenleri Ukraynalı ünlü sokak sanatçısı Alex Maksiov'a çizdirdi. Galata ve Galata evlerinin çizildiği merdivenlerin üç boyutlu hali ise çok beğenildi.

BEYOĞLU BİR TARİH, KÜLTÜR VE SANAT ŞEHRİ

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, üç boyutlu çizilen Şimal Sokak'taki merdivenlerle açılışında Beyoğlu'nun bir tarih, kültür ve sanat şehri olduğunu belirtti. Yıldız, Galata Üniversitesi ve üniversite gençleri ve Beyoğlu Belediyesi iş birliğiyle, Ukraynalı ünlü sokak sanatçısı Alex Maksiov ile beraber bir sokak ve bir merdiven boyama çalışmasını, başarılı bir şekilde ortaya koyduklarını dile getirdi.

"TARİHİ GALATA'YI, GALATA EVLERİNİ BURAYA NAKŞETTİ"

Yıldız, sokak sanatçısı Alex Maksiov'un çalışması hakkında, "Sanatçının ruh dünyasını anlamak, hissettirmek istedikleri, kendi hissettikleri, bunlar önemli ama Alex meseleyi, Beyoğlu'nun kimliğini çok iyi kavradığını ortaya koydu. Tarihi Galata'yı, Galata evlerini buradaki merdivenlere nakşetti. Beyoğlu'nda daha yapacağımız çok iş var. Ben tekrar üniversitemizin Mütevelli Heyet Başkanı'na rektörümüze ve Alex Maksiov'a çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.