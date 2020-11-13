Evde bakım parası yatan iller listesi! 13 Kasım 2020 İstanbul, Ankara, İzmir'de evde bakım maaşı yattı mı? İşte detaylar;

Evde bakım maaşı sorgulamaları vatandaşlar tarafından sürüyor. Bakıma muhtaç, yaşlı ve engelli kişilerin bakımını üstlenen kişilere verilen evde bakım maaşı E Devlet üzerinden sorgulanıyor. Peki, evde bakım parası yatan iller hangileri? 13 Kasım 2020 İstanbul, Ankara, İzmir'de evde bakım parası maaşı yattı mı? İşte detaylar;
E Devlet ya da SMS yoluyla evde bakım maaşı sorgulamaları yapılmaktadır. Haberimizin içerisinden evde bakım maaşı sorgulama işlemleri yapabilir, güncel listeye ulaşabilirsiniz
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA 2020
Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
E DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ
SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER 12 KASIM
Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. 12 Kasım 2020 tarihi itibarıyla 10 ilde ödemeler yapıldı. Ödemelerin önümüzdeki günlerde kademe kademe yapılması bekleniyor.
1- İzmir
2- Hatay
3- Tokat
4- Osmaniye
5- Afyonkarahisar
6- Kırklareli
7- Samsun
8- Antalya
9- Sakarya
10- Diyarbakır