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Haberler Yaşam Haberleri Evde bakım parası yatan iller listesi! 13 Kasım 2020 İstanbul, Ankara, İzmir'de evde bakım maaşı yattı mı? İşte detaylar;

yatan iller listesi! 13 Kasım 2020 İstanbul, Ankara, İzmir'de yattı mı? İşte detaylar;

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, bakıma muhtaç hasta ve yaşlı kişilerin ailelerine ödenen her ayın belli tarihlerinde hesaplara yatıyor. Kasım ayına ait ödemelerin yatıp yatmadığı ve ne zaman yatacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Bilindiği üzere evde bakım parası E Devlet üzerinden sorgulanıyor. Peki, 13 Kasım evde bakım parası yatan iller hangileri? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il evde bakım parası maaş yattı mı? İşte detaylar;

Giriş Tarihi: 13.11.2020 11:09 Son Güncelleme: 13.11.2020 11:09 ABONE OL
Evde bakım parası yatan iller listesi! 13 Kasım 2020 İstanbul, Ankara, İzmir'de evde bakım parası maaşı yattı mı?

sorgulamaları vatandaşlar tarafından sürüyor. Bakıma muhtaç, yaşlı ve engelli kişilerin bakımını üstlenen kişilere verilen evde bakım maaşı E Devlet üzerinden sorgulanıyor. Peki, yatan iller hangileri? 13 Kasım 2020 İstanbul, Ankara, İzmir'de evde bakım parası maaşı yattı mı? İşte detaylar;

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER GÜNCEL LİSTE 13 KASIM 2020

E Devlet ya da SMS yoluyla evde bakım maaşı sorgulamaları yapılmaktadır. Haberimizin içerisinden evde bakım maaşı sorgulama işlemleri yapabilir, güncel listeye ulaşabilirsiniz

Evde bakım parası yatan iller listesi! 13 Kasım 2020 İstanbul, Ankara, İzmir'de evde bakım parası maaşı yattı mı?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA 2020

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

E DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Evde bakım parası yatan iller listesi! 13 Kasım 2020 İstanbul, Ankara, İzmir'de evde bakım parası maaşı yattı mı?

YATAN İLLER 12 KASIM

Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. 12 Kasım 2020 tarihi itibarıyla 10 ilde ödemeler yapıldı. Ödemelerin önümüzdeki günlerde kademe kademe yapılması bekleniyor.

1- İzmir

2- Hatay

3- Tokat

4- Osmaniye

5- Afyonkarahisar

6- Kırklareli

7- Samsun

8- Antalya

9- Sakarya

10- Diyarbakır

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Evde bakım parası yatan iller listesi! 13 Kasım 2020 İstanbul, Ankara, İzmir'de evde bakım maaşı yattı mı? İşte detaylar;
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