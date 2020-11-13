İstanbul’da sigaraya sıkı denetim

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya imzasıyla kent genelinde uygulanacak sigara yasağının detayları yayımlandı. Valilikten yapılan açıklamada, "İstanbul genelinde maske kullanımının doğru şekilde uygulanması amacıyla 125 sokak, 93 cadde, 84 meydan ve toplu taşıma araç duraklarında sigara içilmesi yasaklanmıştır" denildi. Açıklamada, "İstanbul genelinde sigara yasağı getirilen sokak, cadde ve meydanların tam listesi Valiliğimiz internet sitesinde yayınlanmıştır. Yasağa uymayanlar için 900 TL para cezası uygulanacaktır. Alınan tüm tedbirler; vatandaşlarımızın, ilimizin ve toplumumuzun sağlığını korumak içindir" ifadeleri kullanıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli İstanbullular, maskemizi çıkartarak kendimizi ve başkasını riske atmayalım. 125 sokak, 93 cadde, 84 meydan ve toplu taşıma duraklarında sigara içmek yasaklanmıştır. Maske, koronavirüs ile mücadelede hayati bir önem taşıyor" ifadelerine yer verdi.Yasağın ilk gününde her gün binlerce insanın uğradığı Taksim İstiklal Caddesi'nde drone'larla denetim yapıldı. Polis ve zabıta, anonslarla halkı uyardı. Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli'nin de katıldığı denetimlerde caddede sigara içenler uyarıldı ve cezalandırıldı. Vatandaşların çoğunluğunun uygulamadan memnun olduğu görülürken bir kısmı da "Nerede içeceğiz o zaman?" diyerek tepki gösterdi.