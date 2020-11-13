Kokoreççinin alt katında pavyon çıktı

İSTANBUL Esenyurt'ta kokoreç satılan bir işyerinin alt katı kaçak pavvon çıktı. Osmangazi Mahallesi'ndeki iş yerine günün farklı saatlerinde girip çıkanlardan şüphelenenler polise başvurdu. Polis, iş yerinin alt katının gizli olarak işletilen bir pavyon olduğunu belirledi. Pavyon mühürlendi. İşletmecilere para cezası kesildi. İstanbul Boğazı'na açılan bir teknede de koronavirüs salgınına rağmen düzenlenen parti dikkat çekti. Partiye katılanlar ne maske taktı ne de sosyal mesafe kuralına uydu. Müzik eşliğinde karşılıklı halay çekip göbek atan grubun iç içe eğlendiği anlar kameralara yansıdı.