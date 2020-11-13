Koronavirüs aşısı Çukurova bölgesinde Balcalı’da yapıldı

Çin'de Ocak ayından bu yana 100'den fazla bilim insanının üzerinde çalıştığı koronavirüs aşısında nihayet son aşamaya ulaşılmıştı. Dünya Sağlık Örgütü'nün 3 Eylül tarihli açıklamasına göre Koronavirüs aşı adayları içerisinde şu anda dünyada 8 firma Faz 3, yani aşının üretime geçilmeden önceki son aşaması olan binlerce kişilik gönüllü insan çalışmalarına başlamış durumda. Bunlardan biri de Çin merkezli Sinovac Biotech firmasına ait olan ve halk arasında ölü virüs olarak bilinen inaktif virüs aşısı.

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlı Dr. Fahrettin Koca'nın da Faz 3 denemelerine Türkiye'de de başlanacağı haberini verdiği aşının Faz 3 klinik araştırmalarına Türkiye Sağlık Enstitü Başkanlığı öncülüğünde Türkiye'deki ilk uygulama ise Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde üç sağlık çalışanı ile başlatılmıştı. Faz 3 klinik araştırmaların Türkiye ayağında ilk etapta 25 merkezde bu çalışmalar yürütülüyor.

Bu çalışmalar kapsamında Çukurova bölgesinde de tarihi anlara tanıklık edildi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova'nın aşının bu bölgede yapılmasına yönelik bizzat koordinatörlük ettiği çalışma kapsamında ilk aşı gönüllü olan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Özay Akyıldız'a yapıldı ve sonrasında diğer gönüllü sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Gönüllü sağlık çalışanlarına aşı yapılmasın da ilk uygulanan kişilerden biri olan Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Mehmet Çavuşoğlu'nun bu anlarına ise Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Gündüz, Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova ile diğer ilgili isimler tanıklık etti.

İlk aşının yapılmasının ardından açıklamada bulunan yardımcı çalışmacı Doç. Dr. Ferit Kuşçu, ilk olarak aşının Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde de uygulanmaya başlandığını, daha sonrasın da ise 25 merkezde aşının gönüllü sağlık çalışanları ve diğer bireylerde sürdüğünün altını çizdi.

Kendilerinin de bu merkezlerden biri olarak tüm Çukurova bölgesinde ilk olarak sağlık çalışanları üzerinde aşı uygulamasına başladıklarını ifade eden Kuşçu, bir süre sonra sağlık çalışanları dışında olan bireylerinde kendilerine başvurarak aşıyı yaptırabileceklerini dile getirdi. Şuana kadar Türkiye genelinde 450 civarında sağlık çalışanlarının aşılandığına dikkati çeken Kuşçu bu aşılamalarda ciddi bir yan etkiye de rastlanmadığını belirtti.

Kendilerinin ilk etapta 60 sağlık çalışanını aşılamayı hedeflediklerini dile getiren Ferit Kuşçu, daha sonra ise aşılamanın diğer bireylerle de devam edeceğini aşının iki doz halinde 14 gün arayla uygulanacağını sözlerine ekledi. Özel bir hastanede Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan ve bu bölgede ilk koronavirüs aşını gönüllü olarak yaptıran Özay Akyıldız ise son derece önemli olan bu çalışmada yer almaktan ötürü mutlu olduğunu ve aşının bölgede uygulanmaya başlamasını uzun zamandır beklediğini belirtti. Akyıldız, tüm insanlığın bu hastalıktan yakın zamanda kurtulmasını da diledi.