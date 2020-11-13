Pencerelerden girip esnafı bezdirmişti! Sonunda yakalandı!

İstanbul Kağıthane'de pencerelerden iş yerlerine girerek hırsızlık ve soygun olaylarına karıştığı iddia edilen şüpheli, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

İstanbul Kağıthane'de gece geç saatlerde iş yerlerine pencerelerden girerek hırsızlık yapan Ahmet K., Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. Şüpheli son olayını önceki gece saat 03.00 sıralarında Gültepe Mahallesi'nde gerçekleştirdi.

Bir iş yerine pencereden giren Ahmet K., adresten dizüstü bilgisayar ve dokuz bin lira değerinde sigara çaldı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri o güvenlik kamera görüntülerini detaylı bir şekilde incelemeye aldı. Bereli şüphelinin eşkali ve açık kimliği kısa sürede tespit edildi. Şüpheli, Harmantepe Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Üzerinde üç parça halinde satışa hazır uyuşturucu madde bulundu. Ahmet K. adliyeye sevk edildi.