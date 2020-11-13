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: 'da korkunç olay! Hırsızlık yaptılar yetmedi, 24 hayvanı katlettiler...

: 'nın Yenimahalle ilçesinde güvercin yetiştirilen bir barınakta çıkan yangında tüp patlaması sonucu bir özel güvenlik görevlisi yaralanırken, 24 güvercin telef oldu. Yangını hırsızların çıkardığı öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 13.11.2020 08:56 Son Güncelleme: 13.11.2020 09:05 ABONE OL
Son dakika: Ankara'da korkunç olay! Hırsızlık yaptılar yetmedi, 24 hayvanı katlettiler...

'da hırsızların yaktığı ateşin sıçradığı kulübede 24 güvercin yakanarak, öldü. Alevlere müdahale etmek isteyen güvenlik görevlisi yaralandı.

Son dakika: Ankara'da korkunç olay! Hırsızlık yaptılar yetmedi, 24 hayvanı katlettiler...

Yangın, Keçiören ilçesi Çiğdemtepe Mahallesi Kamelya Sokak'ta, saat 06.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz hırsızlar, çaldıkları kabloları boş arazide yakmak istedi. Ancak alevler, aynı yerde bulunan Gökhan Ekim'e ait güvercin kulübesine sıçradı.

Son dakika: Ankara'da korkunç olay! Hırsızlık yaptılar yetmedi, 24 hayvanı katlettiler...

Paniğe kapılan şüpheliler kaçarken, alevleri fark eden Karşıyaka Mezarlığı'nda görevli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ANFA ekipleri, yangına müdahale etmek istedi. Görevlilerden Mehmet Kayhan'ın alevleri söndürmeye çalıştığı sırada kulübede patlama meydana geldi. Kayhan başından, yaralandı.

Son dakika: Ankara'da korkunç olay! Hırsızlık yaptılar yetmedi, 24 hayvanı katlettiler...

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralı Mehmet Kayhan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kulübede bulunan 24 güvercin ise yanarak, öldü. Polis, şüphelilerin kimliğini tespit ederek yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika: Ankara'da korkunç olay! Hırsızlık yaptılar yetmedi, 24 hayvanı katlettiler...

Güvercinlerin 50 bin lira değerinde olduğunu ifade eden Gökhan Ekim, yangının diğer barınaklara ulaşmadan söndürülmesiyle diğer güvercinlerin son anda kurtarıldığını belirtti.

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Son dakika: Ankara'da korkunç olay! Hırsızlık yaptılar yetmedi, 24 hayvanı katlettiler...
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