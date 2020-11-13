Son dakika: Ankara'da korkunç olay! Hırsızlık yaptılar yetmedi, 24 hayvanı katlettiler...

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralı Mehmet Kayhan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kulübede bulunan 24 güvercin ise yanarak, öldü. Polis, şüphelilerin kimliğini tespit ederek yakalamak için çalışma başlattı.