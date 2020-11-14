Bakırköy’de Teksas Pokeri baskını

İstanbul Bakırköy'de Casino olarak dizayn edilmiş bir adreste kumar oynandığını tespit eden ekipler gece yarısı düzenlediği baskınla 24 kişiyi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda kumar oynamak için kullandığı tespit edilen birçok malzeme de ele geçirildi. 24 kişiye 76 bin lira ceza yazıldı.



İstanbul Bakırköy'de Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Casino olarak dizayn edilmiş bir adreste kumar oynandığı tespit edildi. Ekipler, Şenlikköy Mahallesi Yaşar Kemal Sokak üzerinde bulunan adrese 11 Kasım günü saat 23:00 sıralarında bir operasyon düzenledi. Yapılan baskın sonucunda; 12 oyuncu, 9 çalışan, 2 kurpiyer ve bir mekan sahibi olmak üzere toplam 24 kişi gözaltına alınırken kumar oynamak için kullanıldığı tespit edilen birçok malzeme de ele geçirildi.





TEKSAS POKERİ OYNAMIŞLAR



Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri tarafından kumar oynandığı tespit edilen adrese gerçekleştirilen operasyon sonucunda 24 kişi yakalanırken, kumar oynamak için kullanılan birçok malzeme de ele geçirildi. Ekipler; 1 adet rulet ve rulet masası, 1190 adet para yerine kullanılan renkli pul ve 23 deste oyun kartına delil niteliği taşıdığı gerekçesiyle el koydu. Yakalanan şüphelilerin, Casino olarak dizayn edilmiş mekanda Rulet ve Teksas Pokeri oynadığı ifade edildi.



24 KİŞİ HAKKINDA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI



Bakırköy'de Casino olarak dizayn edilmiş bir mekanda yakalanarak gözaltına alınan 24 kişi hakkında cezai işlem uygulandı. Gözaltına alınan ve oyuncu olduğu tespit edilen 12 şüpheliye Kabahatler Kanunu gereğince; kurpiyer ve mekan sahibine ise TCK 228 ve 1072 Sayılı Kanun gereğince adli işlem yapıldı.



76 BİN LİRA VİRÜS CEZASI



Öte yandan söz konusu mekanda yakalanarak gözaltına alınan 24 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle de idari para cezası uygulandı. 24 kişiye toplamda 76 bin 320 lira ceza yazıldı. Casino olarak dizayn edilen mekanın ise zabıta ekipleri tarafından mühürleneceği belirtildi.