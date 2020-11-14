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Eski , eşı ve kızına acımadı

zmir’de eski , karısı ve kızını bıçaklayarak öldürdü. Jandarmayı arayıp kendisini ihbar eden zanlı, gözaltına alındı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 14.11.2020 ABONE OL
Eski uzman çavuş, eşı ve kızına acımadı
İZMİR'İN Kınık ilçesinde, 3 yıl uzman çavuş olarak görev yaptıktan sonra istifa edip, pazarcılığa başlayan Mustafa Kocabıyık (55), dün saat 10.30 sıralarında, Poyracık mahallesindeki evinde, eşi Nergüzel Kocabıyık'ı (50) mutfakta, kızı Melike Kocabıyık'ı (22) ise yatak odasında bıçaklayarak öldürdü. Ardından jandarmayı arayan Mustafa Kocabıyık, kendisini ihbar etti. Hemen eve gelen jandarma, Mustafa Kocabıyık'ı, balkonda sigara içerken buldu. Jandarmalara, "Beni neden öldürmüyorsunuz?" diye bağıran Kocabıyık, sorgulanmak üzere ilçe jandarma komutanlığına götürüldü. Kocabıyık'ın son aylarda psikolojik sorunlar yaşadığı, eşinin görme yetisini kaybetme tehlikesi bulunduğu ve bu durumdan da kendisini sorumlu tuttuğu öğrenildi.
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Eski uzman çavuş, eşı ve kızına acımadı
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