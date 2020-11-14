Katil fay Marmara’yı vuracak

İzmir Seferihisar yakınlarında 30 Ekim'de meydana gelen, 115 kişinin öldüğü 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Jeoloji Yüksek Mühendisi Engin Er, Marmara Bölgesi'ndeki aktif fay hatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Marmara Denizi içinden ve Güney Marmara üzerinden geçen 3 büyük ve aktif fay hattının bulunduğunu belirten Engin Er, bu faylar üzerinde 7-7.5 arasında deprem beklendiğini dile getirdi. Marmara Denizi içinde bulunan Kuzey Anadolu fay hattının kırılması durumunda meydana gelecek olan depremin tsunami etkisi yaratacağını da vurgulayan Er, Kuzey Anadolu fayı içerisinde bulunan 3 ayrı fay kolunu ise 'Katil fay' olarak değerlendirdi. Er, "İnsanlara etkisi bakımından 'katil fay' olarak isimlendirilen Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde oluşabilecek bir depremin Marmara'yı ve Güney Marmara'yı etkilemesi beklenmektedir" dedi. DHA