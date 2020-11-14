Koca: Ağır hasta ve kayıp sayımız artıyor

Türkiye'de dün test yapılan 149 bin 942 kişiden 3 bin 45'ine Kovid-19 tanısı konulurken, 93 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 11 bin 326, ağır hasta sayısı 3 bin 356 oldu. 2 bin 10 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 348 bin 804'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 4.2 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter paylaşımında "Bugün (dün) tespit edilen yeni hasta sayısı 3 binden fazla. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da artıyor. Virüs yükünü düşüren en önemli araç maske. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin" uyarısında bulundu. ANKARA