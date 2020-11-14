Mucize çocuğun deprem tablosuna 15 bin euro

Sanatın birleştirici gücü, İzmir'de ve Yunanistan'ın Sisam Adası'nda can kayıplarına neden olan depremin ardından bir kez daha gözler önüne serildi. Almanya'da "Mucize çocuk" olarak adlandırılan 8 yaşındaki ressam Mikail Akar ile yine Almanya'da yaşayan Yunan ressam Niko Nikolaidis'in iki ülkedeki depremzedeler yararına el ele vererek yaptıkları tablo açık artırmada 15 bin euro'ya (yaklaşık 136 bin lira) alıcı buldu. Korona salgını nedeniyle sanal ortamda gerçekleştirilen müzayedede en yüksek meblağ olan 15 bin euro'yu veren bir koleksiyoner tabloyu satın aldı. Sisam (Samos) ve İzmir'in ilk ve son hecelerini birleştirerek tablolarına "Samir" adını veren iki sanatçı, satıştan elde edilen geliri tamamen deprem mağdurlarına bağışlayacaklarını belirtti. Deutsche Welle Türkçe