Sepet indi; silahlar patladı! Silahları market sepetiyle sarkıtmışlar! İki firari de yakalandı

İstanbul'da müteahhit olan dede-torunun bacaklarından yaralandığı silahlı kavgada iki şüpheli Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suç aleti silahlarla yakalandı. Şüphelilerin, bir evden market sepetiyle sarkıtılan silahları alarak ateş ettikleri ortaya çıktı.

İki kişinin yaralandığı silahlı kavga 6 Kasım Perşembe günü sabah saatlerinde İstanbul Şişli'de meydana gelmişti. İddialara göre; müteahhit olan dede-torun C.S. ve M.C.Ö. ile müteahhitlik firmasına iş yapan A.Y. ile oğlu H.Y. arasında tartışma çıktı. İddialara göre iki taraf arasında alacak-verecek meselesi vardı. Kurtuluş Caddesi üzerindeki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavganın taraflarından olan A.Y ile oğlu H.Y., bir evin balkonundan aşağıya sarkıtılan market sepetinin içerisinden aldıkları silahlarla dede-torunu yaraladı. Silahlı saldırıda M.C.Ö sol bacağından, dedesi C.S. ise sağ bacağından vurularak yaralandı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. İki saldırgan ara sokaklara kaçtı.





SUÇ ALETİ SİLAHLARLA YAKALANDILAR



Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan ikilinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri soruşturma başlattı. Güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Şüphelilere silahın sarkıtıldığı evde N.K. ve G.Y. isimli iki kadın gözaltına alındı. İki kadın da ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ardından da kaçan saldırganlar A.Y. ve oğlu H.Y., Kurtuluş Caddesi üzerindeki otobüs duraklarında olayda kullandıkları suç aleti silahlarla birlikte gözaltına alındı. Şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.Y. tutuklandı. Oğlu H.Y. ise adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.