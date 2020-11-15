HES kodunu tanımlamayan yolda kalacak

Covid-19 salgınına karşı mücadele kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma hizmetinde kullanılan Kocaeli Karta HES kodu özelliği getirildi. HES kodlu binişler 30 Kasım Pazartesi günü itibariyle başlayacak. HES kodunu Kocaeli Kartına tanıtmayanlar hiçbir toplu taşıma aracına binemeyecek.

HES KODU İLE BİNİLECEK

Covid-19 salgınına karşı mücadele kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelinde toplu taşıma hizmetinde kullanılan KocaeliKart'a HES kodu özelliği getirdi. Sağlık Bakanlığı'nın HES uygulaması ile ilgili testler sonucunda Bakanlık onayı ile birlikte HES sorgusu ile Deniz Ulaşım, Tramvay, Belediye Otobüsleri, Özel Halk Otobüs ve Minibüslere binilmesi sağlanıyor.

TANIMLAMAYAN YOLDA KALACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi salgının en az zararla atlatılması ve bu doğrultuda bulaşma riskinin azaltılması, hastalık tanısı konulan kişiler ile temaslı durumundaki kişilerin tespit edilerek izolasyona tabi tutulmasını sağlamak için geliştirilen yeni uygulama 30 Kasım tarihi itibariyle başlıyor. 5 gün içerisinde HES kodunu Kocaeli Kartına tanıtmayanlar hiçbir şekilde toplu taşıma araçlarına binemeyecekler.

İHLAL VALİLİK VE KAYMAKAMLIĞA BİLDİRİLECEK

Vatandaşlar hes.kocaeli.bel.tr web sayfasından ilgili alanları eksiksiz doldurarak kişisel ya da genel seyahat kartlarına HES Kodlarını tanımlayabilecek. HES Kodu tanımlama işlemleri 30 Kasım 2020 Pazartesi günü bitimine kadar yapılabilecek. HES Kodu tanımlı kartlar ile ulaşım uygulaması 30 Kasım 2020 Pazartesi gününden itibaren başlayacak ve tanımlı olmayan kartlarla biniş yapılamayacak. Böylelikle Covid19 hastalığı tanısı konulan ya da temaslısı durumunda olan vatandaşlara ait kişiselleştirilmiş seyahat kartları izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınacak. Covid19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle izolasyonda olması gerektiği kendisine bildirilmesine rağmen şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgilerinin, gerekli idari yaptırımların uygulanması ve gerekiyorsa suç duyurusunda bulunulması için İçişleri Bakanlığı aracılığıyla Valilik veya Kaymakamlıklarla paylaşılacak.