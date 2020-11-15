Acil toplanma alanları e-Kocaeli’de

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başta deprem olmak üzere tüm afet zararlarını en aza indirmek için sürekli çalışmalarda bulunuyor. Bu çalışmalarını e-Kocaeli uygulaması üzerinden de yayınlayan Büyükşehir Belediyesi, olası bir afette 'Acil Toplanma Alanları'nı da bu uygulama üzerinden Kocaelililerin hizmetine sundu.

E-KOCAELİ UYGULAMASINDA

'Acil Toplanma Alanları'nı görmek isteyen Kocaelililerin öncelikle e-Kocaeli uygulamasını telefonlarına yüklemesi gerekiyor. Uygulama açıldığında ise ana sayfada 'Acil Toplanma Alanları' bağlantısını görmek mümkün. Konum servisi açık olunca kendisine en yakın Acil Toplanma Yerleri listeleniyor. Konum servisi kapalıyken uzaktaki yerler de kullanıcı tarafından görülüyor.

OTOMATİK GÜNCELLENİYOR

'Acil Toplanma Alanları' sekmesinde Afet ve Acil Durum Başkanlığında (AFAD) kayıtlı tüm toplanma yerleri listeleniyor. Yeni yerler eklenmesi durumunda ise web servislerle otomatik olarak liste güncelleniyor. Şimdilik yalnızca e-Kocaeli uygulamasında yer alan 'Acil Toplanma Alanları' kısa süre içerisinde www.kocaeli.bel.tr adresinden de görüntülenebilecek.