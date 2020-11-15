Ava giderken avlandı: Sahte paraları bozdurmak için aldığı komisyon da sahte çıktı

İstanbul'un Şişli ilçesindeki bir alışveriş merkezinde 12 Kasım'da Ş.Ş'nin yanına gelen Can isimli şüphelinin elindeki aynı seri numaralı doları farklı döviz bürolarından bozdurmak için yardım istedi. Teklifi kabul eden Ş.Ş, bozduracağı parayı ve komisyonu aldıktan sonra komisyonun da sahte olduğunu farkederek ihbarda bulundu.

Polis ekipleri başlattığı incelemelerde şüphelilerin alışveriş merkezine kiraladıkları otomobille geldikleri ve Hatay'a gitmek üzere uçak bileti aldıkları tespit edildi.

Polisin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu 3 şüphelinin kimliği belirlenerek operasyon düzenlendi. Ekipler, G.G, E.M. ve Ş.G.Ç'yi adreslerinde yakaladı. Şüphelilerin üst aramalarında 168 bin lira, 19 bin 500 dolar nakit para, farklı kişilere ait sürücü belgesi, silah ruhsatı, kredi kartı, senet ve yabancı kimlik kartları ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin, ellerinde aynı seri numaralı dolar bulunduğunu, farklı döviz bürolarında bozdurmak için yardıma ihtiyaç duyduklarını, yardımcı olursa komisyon alacağını anlatarak Ş.Ş'yi ikna edip sahte 20 bin dolar verdiği karşılığında ise 10 bin dolar alarak Ş.Ş'yi 10 bin dolar dolandırdıkları belirlendi.

Emniyete getirilen şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.