SOLOTÜRK F1 yarışları öncesi gösteri yaptı

Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK bugün yapılan Formula F1 yarışları öncesi yaptığı özel gösteri F-1 pilotlarını şaşkına çevirdi.

Dün yapılan sıralama yarışları öncesi bir selamlama uçuşu yapan SOLOTÜRK, bugünkü yarışlar öncesinde ise izleyenleri kedisine hayran bırakan bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

F-16 uçaklarıyla yapılan gösteri sırasında ise çıkan sese Formula 1 pilotlarının verdikleri tepki görüntülere yansıdı. "Pilotların Solotürk tepkisi" başlığı altında paylaşılan görüntülerde F-16'nın çıkardığı sesle büyük bir sürpriz yaşayan F1 pilotları kulaklarını kapatıyor.

Bu görüntüler 'SoloTürk, F1 pilotlarının aklını alıyor" şeklinde yorum yapıldı.