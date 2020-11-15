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yarışları öncesi gösteri yaptı

'nin gösteri ekibi bugün yapılan Formula yarışları öncesi yaptığı özel gösteri nefesleri kesti. pilotları, SOLOTÜRK gösterisinde şaşkınlıklarını gizleyemedi.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 15.11.2020 15:37 ABONE OL
SOLOTÜRK F1 yarışları öncesi gösteri yaptı

Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK bugün yapılan Formula F1 yarışları öncesi yaptığı özel gösteri F-1 pilotlarını şaşkına çevirdi.

Dün yapılan sıralama yarışları öncesi bir selamlama uçuşu yapan SOLOTÜRK, bugünkü yarışlar öncesinde ise izleyenleri kedisine hayran bırakan bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

F-16 uçaklarıyla yapılan gösteri sırasında ise çıkan sese Formula 1 pilotlarının verdikleri tepki görüntülere yansıdı. "Pilotların Solotürk tepkisi" başlığı altında paylaşılan görüntülerde F-16'nın çıkardığı sesle büyük bir sürpriz yaşayan F1 pilotları kulaklarını kapatıyor.

Bu görüntüler 'SoloTürk, F1 pilotlarının aklını alıyor" şeklinde yorum yapıldı.

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SOLOTÜRK F1 yarışları öncesi gösteri yaptı
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