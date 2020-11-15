Son dakika: Formula 1 CANLI YAYINI başladı! Yağmurlu bir pazar gününde İstanbul Park'ta Formula 1 heyecanı

Formula 1 canlı yayını geri sayım sona erdi! 2020'nin F1 heyecanı Türkiye'nin kalbi İstanbul'da yaşanıyor. Günler süren ön hazırlıklar, sıralama turları ve tanıtım kampanyaları sonrası yarış günü geldi. Bu yılki F1 heyecanına damga vuran olayların başında, halk arasında "sıfır" olarak adlandırılan ve Formula 1 literatüründe "donut" olarak geçen hareketin, Türkçe'de "simit" ismi ile anılması için Redbull tarafından yapılan teklif ve Türkiye'nin verdiği cevap yer alıyor. Peki, haftalardır süren geri sayımın ardından, Formula 1 yarışı yayını hangi kanalda yayınlanıyor?

Formula 1 heyecanı İstanbul'da! Formula 1 yarışı ne zaman, saat kaçta? | Video

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarında birinci olan Racing Point'ten Lance Stroll, bugün düzenlenen yarışa ilk cepten başladı.

FORMULA 1 CANLI İZLE – S SPORTS FREKANS BİLGİLERİ VE YAYIN AKIŞI

Formula 1 Türkiye Grand Prix yarışları bugün S Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler için detaylar;