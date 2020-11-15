Son dakika: Formula 1 CANLI YAYINI başladı! Yağmurlu bir pazar gününde İstanbul Park'ta Formula 1 heyecanı

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Son dakika: 1 CANLI YAYINI başladı! Yağmurlu bir pazar gününde Park'ta Formula 1 heyecanı

Son dakika haberi... 1 heyecanı yeniden 'da! Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınında, Formula 1 gibi bir etkinlik için güvenli liman haline gelen , bu yılki Formula 1 yarışına ev sahipliği yapıyor. Sıralamaların Cumartesi günü yapılan yarışta belli olmasının ardından gözler bugün öğle saatlerinde başlayan yarışına çevrildi. Peki, Formula 1 canlı yayını hangi kanalda yayınlanıyor? İşte, 2020 Formula 1 yarışı hakkında tüm merak edilenler, yayın saati, yayınlandığı kanalın frekans bilgileri….

Giriş Tarihi: 15.11.2020 13:23 Son Güncelleme: 15.11.2020 13:23 ABONE OL
Formula 1 canlı yayını başlıyor! Formula 1 yarışı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? İşte, F1’in izleneceği platform…

1 canlı yayını geri sayım sona erdi! 2020'nin heyecanı 'nin kalbi 'da yaşanıyor. Günler süren ön hazırlıklar, sıralama turları ve tanıtım kampanyaları sonrası yarış günü geldi. Bu yılki F1 heyecanına damga vuran olayların başında, halk arasında "sıfır" olarak adlandırılan ve Formula 1 literatüründe "donut" olarak geçen hareketin, Türkçe'de "simit" ismi ile anılması için Redbull tarafından yapılan teklif ve Türkiye'nin verdiği cevap yer alıyor. Peki, haftalardır süren geri sayımın ardından, Formula 1 yarışı yayını hangi kanalda yayınlanıyor?

Formula 1 heyecanı İstanbul'da! Formula 1 yarışı ne zaman, saat kaçta? | Video

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarında birinci olan Racing Point'ten Lance Stroll, bugün düzenlenen yarışa ilk cepten başladı.

FORMULA 1 CANLI İZLE – S SPORTS FREKANS BİLGİLERİ VE YAYIN AKIŞI

Formula 1 Türkiye Grand Prix yarışları bugün S Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler için detaylar;

Formula 1 canlı yayını başlıyor! Formula 1 yarışı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? İşte, F1’in izleneceği platform…

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

Kanal İsmi: S SPORT

Frekans: 12187

Polarizasyon: V-Dikey

SR: 27500

FEC: 5/6

Formula 1 canlı yayını başlıyor! Formula 1 yarışı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? İşte, F1’in izleneceği platform…

FORMULA 1 İSTANBUL YARIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

heyecanı için geri sayım başladı. 1 yarışlarının 14. etabı "Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020", dokuz yıl aradan sonra 13-15 Kasım tarihlerinde Kurtköy'deki Park pistinde gerçekleştiriliyor.

Formula 1 canlı yayını başlıyor! Formula 1 yarışı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? İşte, F1’in izleneceği platform…

1'in internet sitesinde güncellenen takvime göre, 15 Kasım Pazar günü yapılacak yarış 13.10'da başladı. Yarıştan 1 gün önce yapılacak sıralama turları ise 15.00-16-00 saatlerinde gerçekleştiriliyor.

Formula 1 canlı yayını başlıyor! Formula 1 yarışı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? İşte, F1’in izleneceği platform…

FORMULA CANLI YAYININA 1 GÜN KALA ÜÇÜNCÜ ANTRENMAN TURLARI SONUÇLARI

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde üçüncü antrenman turlarında elde edilen en iyi tur dereceleri şöyle:

Sürücü Takım Süre Fark
1 Max Verstappen Red Bull 1.48.485
2 Charles Leclerc Ferrari 1.49.430 +0.945
3 Alexander Albon Red Bull 1.50.059 +1.574
4 Esteban Ocon Renault 1.53.897 +5.412
5 Lando Norris McLaren 1.53.995 +5.510
6 Sebastian Vettel Ferrari 1.54.490 +6.005
7 Sergio Perez Racing Point 1.55.577 +7.092
8 Valtteri Bottas Mercedes 1.55.666 +7.181
9 Kevin Magnussen Haas 1.55.878 +7.393
10 Lance Stroll Racing Point 1.56.824 +8.339
11 Daniel Ricciardo Renault 1.58.475 +9.990
12 Carlos Sainz McLaren 1.59.548 +11.063
13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 2.02.325 +13.840
14 Pierre Gasly AlphaTauri 2.02.473 +13.988
15 Romain Grosjean Haas 2.04.748 +16.263
16 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 2.06.351 +17.866
17 Daniil Kvyat AlphaTauri 2.09.368 +20.883
18 George Russell Williams - -
19 Nicholas Latifi Williams - -
20 Lewis Hamilton Mercedes - -

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Son dakika: Formula 1 CANLI YAYINI başladı! Yağmurlu bir pazar gününde İstanbul Park'ta Formula 1 heyecanı
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