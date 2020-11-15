Son dakika: Formula 1 CANLI YAYINI başladı! Yağmurlu bir pazar gününde İstanbul Park'ta Formula 1 heyecanı

Formula 1 canlı yayını geri sayım sona erdi! 2020'nin F1 heyecanı Türkiye'nin kalbi İstanbul'da yaşanıyor. Günler süren ön hazırlıklar, sıralama turları ve tanıtım kampanyaları sonrası yarış günü geldi. Bu yılki F1 heyecanına damga vuran olayların başında, halk arasında "sıfır" olarak adlandırılan ve Formula 1 literatüründe "donut" olarak geçen hareketin, Türkçe'de "simit" ismi ile anılması için Redbull tarafından yapılan teklif ve Türkiye'nin verdiği cevap yer alıyor. Peki, haftalardır süren geri sayımın ardından, Formula 1 yarışı yayını hangi kanalda yayınlanıyor?
Formula 1 heyecanı İstanbul'da! Formula 1 yarışı ne zaman, saat kaçta? | Video
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarında birinci olan Racing Point'ten Lance Stroll, bugün düzenlenen yarışa ilk cepten başladı.
Formula 1 Türkiye Grand Prix yarışları bugün S Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler için detaylar;
S SPORT FREKANS BİLGİLERİ
Kanal İsmi: S SPORT
Frekans: 12187
Polarizasyon: V-Dikey
SR: 27500
FEC: 5/6
Formula 1'in internet sitesinde güncellenen takvime göre, 15 Kasım Pazar günü yapılacak yarış 13.10'da başladı. Yarıştan 1 gün önce yapılacak sıralama turları ise 15.00-16-00 saatlerinde gerçekleştiriliyor.
FORMULA CANLI YAYININA 1 GÜN KALA ÜÇÜNCÜ ANTRENMAN TURLARI SONUÇLARI
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde üçüncü antrenman turlarında elde edilen en iyi tur dereceleri şöyle:
Sürücü Takım Süre Fark
1 Max Verstappen Red Bull 1.48.485
2 Charles Leclerc Ferrari 1.49.430 +0.945
3 Alexander Albon Red Bull 1.50.059 +1.574
4 Esteban Ocon Renault 1.53.897 +5.412
5 Lando Norris McLaren 1.53.995 +5.510
6 Sebastian Vettel Ferrari 1.54.490 +6.005
7 Sergio Perez Racing Point 1.55.577 +7.092
8 Valtteri Bottas Mercedes 1.55.666 +7.181
9 Kevin Magnussen Haas 1.55.878 +7.393
10 Lance Stroll Racing Point 1.56.824 +8.339
11 Daniel Ricciardo Renault 1.58.475 +9.990
12 Carlos Sainz McLaren 1.59.548 +11.063
13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 2.02.325 +13.840
14 Pierre Gasly AlphaTauri 2.02.473 +13.988
15 Romain Grosjean Haas 2.04.748 +16.263
16 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 2.06.351 +17.866
17 Daniil Kvyat AlphaTauri 2.09.368 +20.883
18 George Russell Williams - -
19 Nicholas Latifi Williams - -
20 Lewis Hamilton Mercedes - -