İstanbul Boğazı’nda yelkenli rüzgarı

Bahçeşehir Üniversitesi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen BAU Bosphorus Sailing Cup organizasyonu Boğaziçi'nde başladı. Bahçeşehir Üniversitesi'nin Beşiktaş'taki kampüsünün önünden başlayan yarışa 40'tan fazla tekne katıldı. Anadolu Hisarı'na kadar süren parkur boyunca sahildeki vatandaşların teknelere gösterdiği ilgi dikkati çekti. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Yelken Kulübü Derneği Komodoru Doğancan Öz ilerleyen yıllarda bu organizasyonu uluslararası hale getirmeyi planladıklarını belirtti.