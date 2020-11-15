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İstismar örgütünde cinsel içerikli videolar! ’ın YTS’lerinin cep telefonundan çıktı!

İstanbul Terör Polisleri, terör örgütü ’a destekli operasyon düzenledi. 22 yakalandı. Dini istismar eden ve İslamiyetle ilgisi olmayan örgütün üyelerinin cep telefonlarından cinsel içerikli videolar çıktı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 15.11.2020 10:18 ABONE OL
İstismar örgütünde cinsel içerikli videolar! DEAŞ’ın YTS’lerinin cep telefonundan çıktı!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Özel Harekat destekli operasyon düzenledi.

Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) oldukları değerlendirilen 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Dini istismar eden ve İslamiyetle ilgisi olmayan örgütün üyelerinin cep telefonlarından cinsel içerikli videolar çıktı.

Örgüt üyelerinin saklandıkları ve yakalandıkları hücre evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. El konulan tüm suç unsurları polisler tarafından detaylı bir şekilde incelemeye alındı.

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İstismar örgütünde cinsel içerikli videolar! DEAŞ’ın YTS’lerinin cep telefonundan çıktı!
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