Milli Piyango ile Şans topu sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 15 Kasım 2020 Şans topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı…

Şans topu çekiliş sonuçları için heyecan dolu bekleyiş başladı. Bu akşam MPİ canlı yayın ile noter huzurunda gerçekleştirilecek olan oyun için bilet dolduran vatandaşlar bilet sorgulama işlemi için Milli Piyango ekranına girişlerini sağlayarak şanslı numaralara da erişim sağlayabilecek. Peki, Milli Piyango ile Şans topu sonuçları açıklandı mı? 15 Kasım 2020 Şans topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı…
MİLLİ PİYANGO İLE ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? ŞANS TOPU SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI
Geçtiğimiz çekilişte kazanan numaraları tahmin eden çıkmayınca ikramiye devretti ve tam 3 milyon 735 bin 83 TL oldu. Bu kapsamda şans oyunlarında ikramiyedeki rakamlar büyüdükçe oyuna da büyük rağbet gösteriliyor.
11 Kasım Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen çıkmazken 5 bilen 8 kişi 5 bin 347 lira 45 kuruş kazandı.
11 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları kazandıran numaralar; 18, 22, 26, 28, 33 + 1
Şans Topu çekiliş sonuçları saat 20.00'da belli olacak...
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
SEN SEÇ!
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.