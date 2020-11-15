Milli Piyango ile Şans topu sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 15 Kasım 2020 Şans topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı…

Şans topu çekiliş sonuçları için heyecan dolu bekleyiş başladı. Bu akşam MPİ canlı yayın ile noter huzurunda gerçekleştirilecek olan oyun için bilet dolduran vatandaşlar bilet sorgulama işlemi için Milli Piyango ekranına girişlerini sağlayarak şanslı numaralara da erişim sağlayabilecek. Peki, Milli Piyango ile Şans topu sonuçları açıklandı mı? 15 Kasım 2020 Şans topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı…

MİLLİ PİYANGO İLE ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? ŞANS TOPU SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

Geçtiğimiz çekilişte kazanan numaraları tahmin eden çıkmayınca ikramiye devretti ve tam 3 milyon 735 bin 83 TL oldu. Bu kapsamda şans oyunlarında ikramiyedeki rakamlar büyüdükçe oyuna da büyük rağbet gösteriliyor.