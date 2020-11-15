Silivri’de bir çift, evlerine girerken öldürüldü

İstanbul'un ilçelerinden Silivri'de önceki akşam saat 22:30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Meneviş Sokak'ta kimliği belirsiz bir kişi, birlikte yaşayan Tülay Aksu ve Mesut Sivil adlı kişilere pusu kurarak pompalı tüfekle saldırdı.

Tülay Aksu ve Mesut Sivil'in birlikte ikamet ettiği evlerinin yakınına gelerek pusu kuran şüpheli, Aksu ile Sivil'e pompalı tüfekle kurşun yağdırdı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aksu ve Sivil'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 2 kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis, olaydan sonra kayıplara karışan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.