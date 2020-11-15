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Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: 15 yaşındaki çırağını darp eden şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Son dakika haberi: 15 yaşındaki çırağını darp eden şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Son dakika haberi... 'de, fabrikada çalışan 15 yaşındaki çocuğun, aynı işyerinde çalışan 30 yaşındaki kişi tarafından darp edildiği iddia edildi.

Giriş Tarihi: 15.11.2020 19:46 ABONE OL
Son dakika haberi: 15 yaşındaki çırağını darp eden şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Görüntülerin ortaya çıkması üzerine polis, çocuğu darp eden ile olayı görüntüleyen kişi olmak üzere 2 kişiyi gözaltına aldı.

Son dakika haberi: 15 yaşındaki çırağını darp eden şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkartıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Son dakika haberi: 15 yaşındaki çırağını darp eden şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

'de bir fabrikada çalışan ve 7 yıl önce beyin ameliyatı olan 15 yaşındaki Enes Y.'nin aynı işyerinde çalışan 30 yaşındaki Yücel B. tarafından darp edildiği iddia edildi.

Son dakika haberi: 15 yaşındaki çırağını darp eden şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Çocuğun daha önce de defalarca aynı kişinin işkencesine maruz kaldığını öne sürülürken, her seferinde şaka yaptığını söyleyen kişi son dayağını cep telefonu ile kayda aldırdı. Çeken çocuk o görüntüyü bir arkadaşına gönderdi.

Son dakika haberi: 15 yaşındaki çırağını darp eden şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Görüntü daha sonra darp edilen Enes Y.'nin amcasına ulaştı. Çocuğun ailesi ve amcası iş yerine gelerek çocuğu oradan aldı. Olayın ortaya çıkması üzerine polis harekete geçti. Yücel B. gözaltına alınırken Enes Y. de ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Son dakika haberi: 15 yaşındaki çırağını darp eden şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Bugün Çocuk Şube Müdürlüğü'nden çıkarılan Enes Y.'yi darp ettiği iddia edilen Yücel B. İle o anları kahkaha atarak cep telefonu kamerasına kaydeden iş yeri sahibinin oğlu götürüldükleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarıldı.

Son dakika haberi: 15 yaşındaki çırağını darp eden şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberi: 15 yaşındaki çırağını darp eden şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

15 yaşındaki çırağını darp eden şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı | Video

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Son dakika haberi: 15 yaşındaki çırağını darp eden şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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