Usta gazeteci Ahmet Kekeç hayatını kaybetti

Türkiye bir değerini daha yitirdi. Daha önce 2 kez kanseri yenen ve Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla yoğun bakıma alınan Akşam gazetesi yazarı Ahmet Kekeç (59) dün hayatını kaybetti. Türk basınının duayen gazetecilerinden Kekeç'in ölümü, tüm Türkiye'yi hüzne boğdu. Devletin zirvesi, sevenleri ve meslektaşları, usta kalem için duygu dolu taziye mesajı yayımladı. Ailesine başsağlığı diledi.Oğlu Mehmet Hakan Kekeç ise sosyal medya hesabından babasının fotoğrafını paylaşarak, şu ifadeleri kullandı: "İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aslan gibi, bileğiyle savaştı. Babam, Ahmet Kekeç'i kaybettik. Yağmurdan sonra görüşürüz, babam" diye yazdı. Ahmet Kekeç yarın Eyüp Sultan Camisi'ndeki cenaze namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü mezunu Kekeç, 17 yaşındayken Gırgır dergisinde mizah öyküleri yayımlamaya başladı. Kekeç birçok dergi ile gazetede editörlük ve köşe yazarlığı görevlerinde bulundu. Kekeç'in yayımlanmış 14 kitabı bulunuyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongreleri için yaptığı konuşmada hayatını kaybeden Ahmet Kekeç'e başsağlığı diledi. Erdoğan, "Değerli kardeşim Ahmet Kekeç bugün Rahmeti Rahman'a kavuştu. Rabbim cenneti ile müşerref kılsın. Ailesi ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.MHP lideri Devlet Bahçeli de Ahmet Kekeç'in vefatıyla ilgili mesaj yayımladı. Bahçeli mesajında "Türk basını irade sahibi inanmış bir kalemini kaybetti. Merhum Ahmet Kekeç'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi. Bahçeli ayrıca Türk milliyetçiliğinin simge isimlerinden İbrahim Metin'in vefatıyla ilgili başsağlığında bulundu. ANKARAHaysiyetli onurlu bir yazar idi. Yazıları da tam hedeften vuran bir üslupta idi. Edebiyat, sanat, hikaye hepsini biliyordu ve kalemini son derece kıvrak ama istikrarlı bir şekilde kullanan biriydi. Ben mekanı cennet olsun diyorum. Ailesine de başsağlığı diliyorum. İslam camiasının dürüst evlatlarının başı sağolsun diyorum.Ahmet Kekeç'in ölümünün ardından çok sayıda siyasi isim ve meslektaşı Twitter'dan mesaj paylaştı:: Usta gazeteci, kıymetli yazar Ahmet Kekeç'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.: Kalemiyle, duruşuyla, yaşayışıyla örnek bir insan, Ahmet Kekeç ağabeye Allah'tan rahmet diliyorum.: Ahmet Kekeç ağabey emaneti Hakk'a teslim etti. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.: En zor zamanlarda dimdik durdu. Ülkesinin, milletinin hayrı için çalıştı... Eserlerine, emanetine sahip çıkacağız.: Ahmet Kekeç ağabeyin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Güzel bir insanı kaybettik.: Kalemin ve kitabın dervişi, değerli dostumuz Ahmet Kekeç'in vefatına çok üzüldüm.: Başımız sağolsun, mekânın cennet olsun Ahmet abi.: Dürüst, cesur, iyi niyetli, harika bir insandı.: Kıymetli ağabeyimiz Ahmet Kekeç bu dünyanın çileli hayatına veda etmiştir. Bekle bizi aziz ağabey... Mekânın cennet, makamın âli olsun.