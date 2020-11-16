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korona virüse yenik düştü

Urla ilçesinde olarak görev yapan Dr. Cengiz Çil, yakalandığı korona virüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

İHA
Giriş Tarihi: 16.11.2020 22:13 ABONE OL
Aile hekimi korona virüse yenik düştü
İzmir'in Urla ilçesinde bir aile hekimi yakalandığı korona virüs sonucu hayatını kaybetti.
Urla ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Cengiz Çil, yakalandığı korona virüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi. İzmir Tabip Odası tarafından sosyal medyadan yapılan paylaşımda, "İzmir'in Urla ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Cengiz Çil'i Covid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz" denildi.
Çil'in cenazesinin Denizli'nin Acıpayam ilçesinde defnedileceği öğrenildi.
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Aile hekimi korona virüse yenik düştü
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