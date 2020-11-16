Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? İşte 17 Kasım 2020 Salı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının geçiş güzergahında bulunan ülkemizde son dakika deprem olayları meydana geliyor. İzmir deprem olayı sonrasında vatandaşlarımız son dakika deprem haberleri ve Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerini daha yakından takip etmeye başladı. Bu bağlamda son depremler verilerine erişmek isteyerek deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularıyla yoğun araştırmalarına devam ediyor.

SON DEPREMLER! 17 KASIM DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE?

17 Kasım 2020 Salı günü Salı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ve araştırılan deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularına ilişkin detaylar şöyle;